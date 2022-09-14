Умер главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

«Он был в командировке. Он был очень бодрый. Это случилось там. Мы сами толком не знаем. Для нас это шок. Человек был очень такой живой, моторный. Это была рабочая поездка. Он не болел, не в больнице был. Это только что произошло», — подчеркнул замредактора отдела политики газеты Александр Гамов.