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Умер главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
Дарья Мельникова
Сегодня в 07:41

В возрасте 68 лет умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника агентства, причиной смерти стал инсульт.

В «КП» рассказали, что смерть произошла во время командировки в Приморье, где журналист собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

«Он был в командировке. Он был очень бодрый. Это случилось там. Мы сами толком не знаем. Для нас это шок. Человек был очень такой живой, моторный. Это была рабочая поездка. Он не болел, не в больнице был. Это только что произошло», — подчеркнул замредактора отдела политики газеты Александр Гамов.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 в Хабаровске. В 1976 году он окончил Дальневосточный государственный университет и начал профессионально заниматься журналистикой. Он начал свою карьеру в качестве корреспондента «Комсомольской правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В те годы она была объектом внимания всех советских СМИ.

Должность главреда издания Сунгоркин занимал с апреля 1999 года. С 2002 года совмещал с должностью гендиректора ЗАО ИД «Комсомольская правда».

Новость дополняется.

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