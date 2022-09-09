Два блогера Yappy стали ведущими на «Матч ТВ»: объявлены результаты конкурса

Российская соцсеть вертикальных видео Yappy и телеканал «Матч ТВ» подвели итоги конкурса #yappyнаматче. Главный приз — появление в эфире в качестве ведущего — достался сразу двоим пользователям площадки.

Победителями стали преподаватель физики в МГУ Владислав Шевцов и комедийный блогер Елена Терновая. На первом этапе участники конкурса должны были снять ролик, в котором они занимаются спортом и произносят скороговорку одновременно.

«Я хотел выбрать необычное упражнение и скороговорку, которой ни у кого не было. Я тянул штангу, так как занимаюсь в тренажерном зале. Скороговорка же пришла в голову из физики — это школьный стишок, который помогает запомнить закон Архимеда про выталкивающую силу в жидкостях и газах», — рассказывает Владислав.

По словам Елены, при выборе своей скороговорки она просто вспомнила свою любимую: «Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки». Как она сама рассказывает, набрать много просмотров ей помогло то, что она сняла свой ролик одной из первых — другие пользователи впоследствии искали идеи и просматривали работы конкурентов.

Первые 30 финалистов были отобраны по числу просмотров и отметок «Нравится». Авторы наиболее популярных видео получили заключительное задание — прокомментировать финал легендарного баскетбольного матча между СССР и США во время Олимпийских игр 1972 года.

Владислав в своем ролике вновь обратился к физике — он рассчитал необходимый угол и скорость полета мяча, чтобы тот попал в кольцо. А потом похвалил Ивана Едешко за то, что он не прогуливал физику в школе. А у Терновой получилось просто безумно эмоциональное видео.

«Диджитал и ТВ-эфир все больше проникают друг в друга. Мы провели замечательный конкурс, сподвигли людей заниматься спортом, речью, снимать видео. Победили симпатичные ребята, которым, я уверен, это придаст импульс и в блогерстве, и в журналистике, если они захотят. Уверен, это далеко не последнее наше взаимодействие с Yappy!» — говорит Илья Кузнецов, директор департамента креативных решений «Матч ТВ».