В Москве два гея занялись сексом у окна. За это им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

В Москве два гомосексуала 21 и 22 лет занялись сексом у открытого окна. Из‑за этого на них завели уголовное дело, по которому им грозит до 20 лет лишения свободы, пишет Baza.

В полицию на молодых людей подала мать двух мальчиков 12 и 11 лет, которые увидели в окне гомосексуальный половой акт. На место приехали правоохранители, которые обнаружили в указанной квартире на 1-м Краснокурсантском проезде «двух влюбленных парней», отмечает телеграм-канал.

На молодых людей завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет).

Молодые люди задержаны. По данному обвинению им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Правозащитник Владимир Василенко заявил, что готов оказать обвиняемым юридическую поддержку. «Верх сюра в России, очевидное отсутствие состава преступления», — написал он у себя в телеграм-канале.

расскажите друзьям