Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

В России мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
По его словам, это связано со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей приверженностью заботе о своем здоровье.
«Проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в нашей стране в целом», — добавил Мурашко.
Министр также уточнил, что в связи с этим в программу госгарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации.
Ранее Михаил Мишустин заявил о рекордной продолжительности жизни в России. По словам премьер-министра, России превысила доковидные значения, достигнув рекордных 73,5 года.