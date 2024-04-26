Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

Сегодня в 12:13
Фото: Studio Republic/Unsplash

В России мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, это связано со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей приверженностью заботе о своем здоровье.

«Проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в нашей стране в целом», — добавил Мурашко.

Министр также уточнил, что в связи с этим в программу госгарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации.

Ранее Михаил Мишустин заявил о рекордной продолжительности жизни в России. По словам премьер-министра, России превысила доковидные значения, достигнув рекордных 73,5 года.

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