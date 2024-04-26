«Тут ты можешь найти самого себя»: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Премьера тайтла состоится 5 сентября.
В ролике под названием «Это не рай» показаны игровые локации и один из друзей главного героя по имени Рихтер. Он рассказывает, что в Припяти можно найти все: деньги, оружие, друга, врага, смерть и даже самого себя.
Ранее в GSC сообщали, что прохождение нового шутера должно занять у игроков около 40 часов, при этом они смогут увидеть одну из четырех концовок, которые будут обусловлены решениями нескольких второстепенных квестов, а часть миссий может иметь разный результат в зависимости от принятых решений.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series X|S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода. Появится ли S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 и если да, то когда это произойдет, неизвестно. По крайней мере, некоторое время тайтл будет эксклюзивом для Xbox. Разработчики пообещали делиться подробностями о проекте до его релиза.
В украинской студии GSC Game World говорили, что не будут продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России из‑за военной операции. Также разработчики решили отказаться от русской озвучки, оставив только субтитры.
Первый S.T.A.L.K.E.R. вышел в 2007 году. Это шутер с элементами ролевой игры в жанре survival horror, в котором можно найти отсылки к повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и ее киноадаптации «Сталкер» Андрея Тарковского. Действие игры разворачивается на альтернативной Украине, в Чернобыльской зоне отчуждения.