Европейская полиция задержала 9 граждан Грузии по делу о краже редких книг русских классиков

В других случаях воры изучали коллекции национальных библиотек, решали, что для них имеет ценность, а затем просто вламывались туда и забирали произведения. Таким образом они поступили в Национальном институте восточных языков и культур в Париже осенью 2023 года, украв десяток рукописей.