Европейская полиция задержала 9 граждан Грузии по делу о краже редких книг русских классиков

Полиция арестовала 9 граждан Грузии, которых подозревают в краже редких книг русских авторов, включая оригинальную рукопись Александра Пушкина, из нескольких европейских библиотек, передает The Guardian.
По данным Европола, кражи были произведены в течение последних двух лет. Оригинальные произведения на полках библиотек преступники заменяли на подделки. Например, в 2023 году из Варшавского университета пропали работы Пушкина и Гоголя.
В полиции рассказали, что грабители часто притворялись учеными, чтобы получить доступ в библиотеки. При этом правоохранители отметили выдающееся качество подделок, которые правонарушители оставляли на месте украденных книг.
В других случаях воры изучали коллекции национальных библиотек, решали, что для них имеет ценность, а затем просто вламывались туда и забирали произведения. Таким образом они поступили в Национальном институте восточных языков и культур в Париже осенью 2023 года, украв десяток рукописей.
По информации Европола, банда несет ответственность за кражу как минимум 170 книг общей стоимостью 2,5 млн евро. Некоторые артефакты продавали на аукционах в Петербурге и Москве, что делало их безвозвратными.
Четырех подозреваемых задержали в Грузии, троих — в Эстонии, Франции и Литве. Еще двое находятся под надзором суда во Франции после своего ареста в аэропорту Брюсселя в ноябре 2023-го.