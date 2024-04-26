«Осторожно, новости»: в «Гараж» пришли с обысками. В самом музее это отрицают

Официальная причина обысков остается неизвестной. По данным канала, обыск начался в середине дня в архивном корпусе. В то же время правоохранители вызвали руководителей музея, а сотрудников вывели на улицу. Они приехали на автомобилях без номеров и не представились, поэтому их подведомственность не уточняется.
На данный момент в офисе «Гаража» находятся около шести человек — начальники и кураторы отделов, которых вызвали, предположительно, по заранее подготовленному правоохранителями списку. Силовики изучают документацию, связанную с маркетингом и выставками музея, пишет канал.
Руководства «Гаража» и здания Наркомфина (там располагается музей) отрицают присутствие полицейских и проведение обыска. В пресс-службе московского главка МВД сказали изданию «Подъем», что информация о следственных действиях не поступала.
В середине апреля «Гараж» снял с продажи книги независимого издательства Directio Libera и альманахи Moloko Plus после «неприятных моментов с посетителями магазина». В музее заявили, что после поступления угрозы эти книги было решено убрать, «учитывая, какие сейчас времена».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.