«Осторожно, новости»: в «Гараж» пришли с обысками. В самом музее это отрицают

Официальная причина обысков остается неизвестной. По данным канала, обыск начался в середине дня в архивном корпусе. В то же время правоохранители вызвали руководителей музея, а сотрудников вывели на улицу. Они приехали на автомобилях без номеров и не представились, поэтому их подведомственность не уточняется.