ФАС после жалоб призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты и обеспечить доступность перевозок из‑за жалоб пассажиров. Письма регулятора получили «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Smartavia и Utair, сообщает РБК.
«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — говорится в обращении ФАС.
От авиакомпаний потребовали пояснить формирование цен на билеты. На данный момент идет изучение их ответов.
В июле 2023 года ФАС и Генпрокуратура проверяли формирование цен на билеты в авиакомпаниях и аэропортах. Проверки начались после подорожания на 5–10% авиабилетов на внутренние рейсы.
В марте ФАС возбудила дело против S7 из‑за ценовой политики, с чем авиакомпания не согласилась, но суд встал на сторону регулятора. Служба утверждает, что перевозчик продавал билеты одного подкласса тарифов по разной стоимости, но каталог услуг, дополнительные расходы, время вылета и приобретения перелета не влияют на стоимость.