ФАС после жалоб призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

В марте ФАС возбудила дело против S7 из‑за ценовой политики, с чем авиакомпания не согласилась, но суд встал на сторону регулятора. Служба утверждает, что перевозчик продавал билеты одного подкласса тарифов по разной стоимости, но каталог услуг, дополнительные расходы, время вылета и приобретения перелета не влияют на стоимость.