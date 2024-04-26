ФАС после жалоб призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

Сегодня в 15:45
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты и обеспечить доступность перевозок из‑за жалоб пассажиров. Письма регулятора получили «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Smartavia и Utair, сообщает РБК.

«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — говорится в обращении ФАС.

От авиакомпаний потребовали пояснить формирование цен на билеты. На данный момент идет изучение их ответов.

В июле 2023 года ФАС и Генпрокуратура проверяли формирование цен на билеты в авиакомпаниях и аэропортах. Проверки начались после подорожания на 5–10% авиабилетов на внутренние рейсы.

В марте ФАС возбудила дело против S7 из‑за ценовой политики, с чем авиакомпания не согласилась, но суд встал на сторону регулятора. Служба утверждает, что перевозчик продавал билеты одного подкласса тарифов по разной стоимости, но каталог услуг, дополнительные расходы, время вылета и приобретения перелета не влияют на стоимость.

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