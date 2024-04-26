«Зритель будет шокирован»: съемки фильма «Острые козырьки» начнутся осенью

Сегодня в 15:29
Фото: BBC

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт рассказал в интервью NME, что съемки полнометражного фильма по одноименному сериалу начнутся этой осенью.

«Я надеюсь, что зритель будет шокирован, восхищен, в ужасе, а затем снова восхищен и шокирован!» — сказал он.

По словам Найта, команда уже готова к работе. «Будет здорово, что фанаты „Козырьков“ смогут собраться в одном месте и посмотреть его. Бюджет будет больше, но это потому, что мы заканчиваем эту главу, мы постараемся сделать все возможное. Киллиан [Мерфи] очень хочет этого», — добавил он.

Найт рассказал о работе над полнометражным фильмом по «Острым козырькам» в январе 2024 года. Тогда он отметил, что почти закончил сценарий к ленте и работает над последними фрагментами. К роли Томаса Шелби вернется Киллиан Мерфи.

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».

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