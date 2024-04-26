«Зритель будет шокирован»: съемки фильма «Острые козырьки» начнутся осенью

По словам Найта, команда уже готова к работе. «Будет здорово, что фанаты „Козырьков“ смогут собраться в одном месте и посмотреть его. Бюджет будет больше, но это потому, что мы заканчиваем эту главу, мы постараемся сделать все возможное. Киллиан [Мерфи] очень хочет этого», — добавил он.