«Зритель будет шокирован»: съемки фильма «Острые козырьки» начнутся осенью

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт рассказал в интервью NME, что съемки полнометражного фильма по одноименному сериалу начнутся этой осенью.
«Я надеюсь, что зритель будет шокирован, восхищен, в ужасе, а затем снова восхищен и шокирован!» — сказал он.
По словам Найта, команда уже готова к работе. «Будет здорово, что фанаты „Козырьков“ смогут собраться в одном месте и посмотреть его. Бюджет будет больше, но это потому, что мы заканчиваем эту главу, мы постараемся сделать все возможное. Киллиан [Мерфи] очень хочет этого», — добавил он.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».