Посмотрите на игрушечного Мегатрона за 1200 долларов. Он умеет стрелять и понимает команды

Сегодня в 17:17
Фото: Robosen Official

Компания Robosen Robotics представила игрушечного Мегатрона, лидера десептиконов, из вселенной «Трансформеров». Его стоимость составляет 1200 долларов (около 110 тыс. р.).

Игрушечный Мегатрон автоматически трансформируется в танк с дистанционным управлением и огромной выдвижной пушкой, которая может стрелять снарядами.

В состоянии антропоморфного существа робот может стрелять из оружия, драться на кулаках, размахивать булавой и мечом. Еще он может произносить более 270 фраз голосом Фрэнка Уэлкера — оригинального Мегатрона из мультфильма 80-х — и реагировать на голосовые команды: «Отступаем» или «В атаку».

При зарядке USB-C Мегатрон отпускает забавные комментарии о добыче энергона. «Я играю с Мегатроном уже полдня, и он просто великолепен», — рассказал журналист The Verge. По его словам, игрушка даже может самостоятельно встать при падении.

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