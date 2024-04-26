Посмотрите на игрушечного Мегатрона за 1200 долларов. Он умеет стрелять и понимает команды

Компания Robosen Robotics представила игрушечного Мегатрона, лидера десептиконов, из вселенной «Трансформеров». Его стоимость составляет 1200 долларов (около 110 тыс. р.).
Игрушечный Мегатрон автоматически трансформируется в танк с дистанционным управлением и огромной выдвижной пушкой, которая может стрелять снарядами.
В состоянии антропоморфного существа робот может стрелять из оружия, драться на кулаках, размахивать булавой и мечом. Еще он может произносить более 270 фраз голосом Фрэнка Уэлкера — оригинального Мегатрона из мультфильма 80-х — и реагировать на голосовые команды: «Отступаем» или «В атаку».
При зарядке USB-C Мегатрон отпускает забавные комментарии о добыче энергона. «Я играю с Мегатроном уже полдня, и он просто великолепен», — рассказал журналист The Verge. По его словам, игрушка даже может самостоятельно встать при падении.