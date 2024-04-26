Посмотрите на игрушечного Мегатрона за 1200 долларов. Он умеет стрелять и понимает команды

В состоянии антропоморфного существа робот может стрелять из оружия, драться на кулаках, размахивать булавой и мечом. Еще он может произносить более 270 фраз голосом Фрэнка Уэлкера — оригинального Мегатрона из мультфильма 80-х — и реагировать на голосовые команды: «Отступаем» или «В атаку».