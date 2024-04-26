Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках

По данным «ОВД-Инфо»**, сейчас Мингазов находится в городском изоляторе временного содержания, а 27 апреля Центральный районный суд Хабаровска должен избрать ему меру пресечения. В случае, если журналиста признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.