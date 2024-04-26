Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках

Сегодня в 12:47
Фото: из соцсетей Сергея Мингазова

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по уголовному делу о фейках о российских армии. Об этом сообщил его адвокат Константин Бубон в своем фейсбуке*.

Основанием для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале журналиста «Хабаровская Мингазета». О каком именно посте идет речь, не уточняется.

По данным «ОВД-Инфо»**, сейчас Мингазов находится в городском изоляторе временного содержания, а 27 апреля Центральный районный суд Хабаровска должен избрать ему меру пресечения. В случае, если журналиста признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Помимо Forbes, Мингазов также сотрудничал с «Ведомостями», «Коммерсантом» и другими изданиями.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** «ОВД-Инфо» внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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