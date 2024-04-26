ВОЗ: вакцинация спасла жизни 154 млн человек за 50 лет

На сегодняшний день существуют вакцины, защищающие более чем от 30 опасных для жизни заболеваний. Несмотря на то что прививка против ВПЧ, защищающая от рака шейки матки у взрослых, не была включена в исследование, ожидается, что она предотвратит большое количество смертей в будущем.