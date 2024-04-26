ВОЗ: вакцинация спасла жизни 154 млн человек за 50 лет

За последние 50 лет глобальная иммунизация спасла 154 млн жизней, что равно 6 жизням каждую минуту каждого года. Соответствующее исследование провели эксперты Всемирной организации здравоохранении. В ближайшее время оно будет опубликовано в журнале The Lancet, сейчас о его результатах сообщает пресс-служба ВОЗ.
По данным организации, подавляющее большинство спасенных жизней — 101 млн — приходится на младенцев. Из всех вакцин, которые были включены в исследование, прививка от кори оказала самое значительное влияние на снижение младенческой смертности — 60% спасенных жизней.
Вакцинация против 14 заболеваний (дифтерии, гемофильной инфекции типа B, гепатита B, японского энцефалита, кори, менингита A, коклюша, инвазивного пневмококкового заболевания, полиомиелита, ротавируса, краснухи, столбняка, туберкулеза и желтой лихорадки) способствовала снижению младенческой смерти на 40%.
«Вакцины — одно из самых мощных изобретений в истории, благодаря которому некогда страшные болезни можно предотвратить. Благодаря вакцинам была ликвидирована оспа, полиомиелит находится на грани, а с недавней разработкой вакцин против таких заболеваний, как малярия и рак шейки матки, мы отодвигаем границы болезней», — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.
Исследование показывает, что благодаря вакцинации против полиомиелита сегодня могут ходить более 20 млн человек. Без иммунизации они были бы парализованы.
Расширенную программу иммунизации (EPI) Всемирная ассамблея здравоохранения запустила в 1974 году. Ее целью было обеспечение доступа к вакцинам для всех детей вне зависимости от географического положение и социоэкономического статуса. В 1980-х ЮНИСЕФ с партнерами начали миссию по прививанию всех детей мира от предотвратимых инфекций.
На сегодняшний день существуют вакцины, защищающие более чем от 30 опасных для жизни заболеваний. Несмотря на то что прививка против ВПЧ, защищающая от рака шейки матки у взрослых, не была включена в исследование, ожидается, что она предотвратит большое количество смертей в будущем.
Новые вакцины против малярии, COVID-19, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и менингита, холеры и Эболы, используемые во время вспышек заболеваний, будут и дальше спасать жизни в ближайшие пятьдесят лет, заявляют в ВОЗ.