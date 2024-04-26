Адам Скотт снимет свой первый фильм с Александрой Даддарио и Стерлингом Брауном

Адам Скотт, известный по сериалам «Большая маленькая ложь», «Парки и зоны отдыха», «Мастера вечеринок» и «Разделение», попробует себя в качестве режиссера, сообщает Deadline.
Первая картина Скотта получила название «Double Booked». Помимо него самого в фильме снимутся Стерлинг К.Браун («Американское чтиво», «Волны»), Зази Битз («Джокер», «Дэдпул-2», «Атланта») и Александра Даддарио («Настоящий детектив», «Спасатели Малибу», «Белый лотос»).
Сюжет расскажет об успешном авторе книг по саморазвитию (Скотт) и его беременной жене (Битз), которые планируют провести отпуск вдали от суеты в деревенском домике. Однако по приезду они обнаруживают в доме еще одну пару, а за окном начинается буря. Героям приходится разделить жилище с их новыми знакомыми, и с каждым часом то, что казалось невинной ошибкой, все больше начинает походить на ужасающую схватку со смертельным исходом.
Сценарий для ленты написал Дэвид Левинсон («Идеальная западня»), продюсерами выступили Адам Гудман и Мэтт Скиена (оба работают над фильмом Клинта Иствуда «Присяжный № 2»).
«„Double Booked“ — это захватывающий триллер с множеством сюжетных поворотов, которые делают каждую следующую сцену напряженнее предыдущей. Адам собрал поистине звездный актерский состав, чтобы показать нам новый взгляд на жанр триллера», — прокомментировал глава студии Protagonist Дейв Бишоп.