Адам Скотт снимет свой первый фильм с Александрой Даддарио и Стерлингом Брауном

Сюжет расскажет об успешном авторе книг по саморазвитию (Скотт) и его беременной жене (Битз), которые планируют провести отпуск вдали от суеты в деревенском домике. Однако по приезду они обнаруживают в доме еще одну пару, а за окном начинается буря. Героям приходится разделить жилище с их новыми знакомыми, и с каждым часом то, что казалось невинной ошибкой, все больше начинает походить на ужасающую схватку со смертельным исходом.