Наследники Тупака пригрозили Дрейку судом за воссоздание голоса рэпера с помощью ИИ для своего трека

«Мы очень встревоженны и огорчены твоим несогласованным использованием голоса и личности Тупака. Это не только грубое нарушение интеллектуальныхправ, но и надругательство над наследием одного из величайших хип-хоп-артистов всех времен. Мы никогда бы не дали свое согласие на это», — передает слова правообладателей адвокат Говард Кинг.