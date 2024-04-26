Наследники Тупака пригрозили Дрейку судом за воссоздание голоса рэпера с помощью ИИ для своего трека

Сегодня в 16:44
Изображение: кадр из фильма «Над кольцом»/New Line Cinema

Наследники рэпера Тупака Шакура направили Дрейку предупреждение о нарушении прав интеллектуальной собственности после релиза трека артиста, в котором он использовал ИИ-версию голоса Шакура для диса на Кендрика Ламара. Об этом рассказал The Guardian.

Правообладатели потребовали удалить песню со всех стриминговых платформ в течение 24 часов. В противном случае они пообещали обратиться в суд.

«Мы очень встревоженны и огорчены твоим несогласованным использованием голоса и личности Тупака. Это не только грубое нарушение интеллектуальныхправ, но и надругательство над наследием одного из величайших хип-хоп-артистов всех времен. Мы никогда бы не дали свое согласие на это», — передает слова правообладателей адвокат Говард Кинг.

«Несогласованное и столь же тревожное использование голоса Тупака против Кендрика Ламара, нашего хорошего друга, который проявлял лишь уважение к Тупаку и его наследию, делает ситуацию еще более оскорбительной», — добавил Кинг.

Трек «Taylor Made» стал продолжением бифа Дрейка и Ламара. Ранее на фите в песне Future «Like That» Кендрик заявил, что он как артист превосходит Дрейка и Джей Коула. После этого автор «Hotline Bling» выпустил дис «Push Ups», в котором осыпал коллегу оскорблениями.

В новой песне созданный нейросетью голос Тупака обвинил Ламара в том, что он не ответил на предыдущий дис и в том, что он побоялся выпускать новый материал на фоне релиза нового альбома Тейлор Свифт. В «Taylor Made» Дрейк также использовал ИИ-версию голоса Снуп Догга.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами