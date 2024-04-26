Сериал «Проклятье» может получить второй сезон

Сериал «Проклятье» с Нейтаном Филдером и Эммой Стоун может получить продолжение. Об этом Филдер, создавший шоу вместе с Бенни Сафди, рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
Актер отметил, что в данный момент команда занята другими проектами, однако они не исключают возможность продлить проект.
«Второй сезон точно может состояться. С самого начала у нас был прописан сюжет, который не заканчивался в первом сезоне», — сказал Филдер.
Первый сезон «Проклятья» стартовал в ноябре 2023 года. В центре сюжета — пара телеведущих (Филдер и Стоун), которые пытаются запустить новое шоу «Филантропия» о создании «зеленых» домов в неблагополучном районе Нью-Мексико.
Проект получил хорошие отзывы критиков и зрителей. Кристофер Нолан назвал «Проклятье» «невероятным шоу, которое кардинально отличается от всего, что вы когда‑либо видели на телевидении».
Ранее Бенни Сафди вместе со своим братом работал над фильмами «Хорошее время» и «Неограненные драгоценности», а Филдер получил известность благодаря шоу «Нейтан спешит на выручку» и «Репетиция».