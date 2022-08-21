Гибель Дарьи Дугиной, крупное ДТП в Ульяновской области и другие новости дня

Дочь общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла в результате взрыва внедорожника, которым она управляла. По одной из версий, это было покушение на ее отца — изначально он должен был сесть в эту машину.
На гибель Дугиной отреагировали десятки общественных деятелей и политиков. Российский МИД призвал расследовать украинский след, в Киеве отрицают причастность. Собрали главные высказывания.
В Ульяновской области на трассе М5 «Урал» грузовик наехал на микроавтобус, который оказался зажат между двумя фурами. Как минимум 16 человек погибли, пострадали пятеро.
В парке «Диво-остров» в Петербурге сломался аттракцион «Седьмое небо» — на нем в тот момент катались люди. По словам очевидцев, посетителей не могли спустить на землю около 30 минут, администрация парка эту информацию отрицает.
По итогам летнего сезона Крым потерял 50% туристического потока по сравнению с прошлым годом, заявили в Ассоциации туроператоров России. Меньше туристов приехали этим летом и на другие черноморские курорты, такие как Анапа и Сочи.
В России отменили спецпоказ и повторный прокат драмы «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Причины актрисе и режиссеру фильма никто не назвал.
Группа «Сплин» на фестивале «Чернозем» в Воронеже посвятила песню «Выхода нет» артистам и музыкантам, которые были вынуждены уехать из России. Сет с выступлением группы удалили из трансляции фестиваля.
Украинский боксер Александр Усик вновь одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Он защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
В Екатеринбурге дрэг-артиста Сергея Нечаева, исполнившего российский гимн с радужным флагом в руках, заставили извиниться на камеру. Видео выложили участники ультраправого движения «Россия консервативная».
За несколько дней до премьеры Prime Video решил подогреть интерес к «Самаритянину» и показал отрывок из фильма. В ролике супергерой (Сильвестр Сталлоне), который уже давно отошел от дел, использует свои способности, чтобы отбиваться от уличных разбойников.
Ариана ДеБос («Вестсайдская история») снимется в новом психологическом триллере от Amazon Prime Video. Она сыграет амбициозного шеф-повара, который открывает собственный ресторан в здании, где живет дух его предыдущего владельца.
Новый клип Blackpink на песню «Pink Venom» набрал 86,2 млн просмотров за 24 часа — это рекорд среди музыкальных видео на YouTube в 2022 году.