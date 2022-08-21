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В ДТП в Ульяновской области микроавтобус зажало между грузовиками. Погибли 16 человек
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В петербургском парке «Диво-остров» сломался аттракцион, на котором находились люди
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В Москве, Петербурге и других городах пройдут недели The Doors
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МИД призывает проверить украинский след, Киев отрицает причастность. Реакции на гибель Дарьи Дугиной
14:05
Prime Video показал отрывок из «Самаритянина» с Сильвестром Сталлоне в образе супергероя на пенсии
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Дрэг-артиста заставили извиниться на камеру за исполнение гимна России с ЛГБТ-флагом в руках
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«Сплин» на фестивале в Воронеже посвятили песню «Выхода нет» артистам, уехавшим из России
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Рената Литвинова сообщила об отмене спецпоказа и повторного проката «Северного ветра»
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Усик вновь победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по боксу
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Гибель Дарьи Дугиной, крупное ДТП в Ульяновской области и другие новости дня
Сегодня в 15:10

Дочь общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла в результате взрыва внедорожника, которым она управляла. По одной из версий, это было покушение на ее отца — изначально он должен был сесть в эту машину.

На гибель Дугиной отреагировали десятки общественных деятелей и политиков. Российский МИД призвал расследовать украинский след, в Киеве отрицают причастность. Собрали главные высказывания.

В Ульяновской области на трассе М5 «Урал» грузовик наехал на микроавтобус, который оказался зажат между двумя фурами. Как минимум 16 человек погибли, пострадали пятеро.

В парке «Диво-остров» в Петербурге сломался аттракцион «Седьмое небо» — на нем в тот момент катались люди. По словам очевидцев, посетителей не могли спустить на землю около 30 минут, администрация парка эту информацию отрицает.

По итогам летнего сезона Крым потерял 50% туристического потока по сравнению с прошлым годом, заявили в Ассоциации туроператоров России. Меньше туристов приехали этим летом и на другие черноморские курорты, такие как Анапа и Сочи.

В России отменили спецпоказ и повторный прокат драмы «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Причины актрисе и режиссеру фильма никто не назвал.

Группа «Сплин» на фестивале «Чернозем» в Воронеже посвятила песню «Выхода нет» артистам и музыкантам, которые были вынуждены уехать из России. Сет с выступлением группы удалили из трансляции фестиваля.

Украинский боксер Александр Усик вновь одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Он защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

В Екатеринбурге дрэг-артиста Сергея Нечаева, исполнившего российский гимн с радужным флагом в руках, заставили извиниться на камеру. Видео выложили участники ультраправого движения «Россия консервативная».

За несколько дней до премьеры Prime Video решил подогреть интерес к «Самаритянину» и показал отрывок из фильма. В ролике супергерой (Сильвестр Сталлоне), который уже давно отошел от дел, использует свои способности, чтобы отбиваться от уличных разбойников.

Ариана ДеБос («Вестсайдская история») снимется в новом психологическом триллере от Amazon Prime Video. Она сыграет амбициозного шеф-повара, который открывает собственный ресторан в здании, где живет дух его предыдущего владельца.

Новый клип Blackpink на песню «Pink Venom» набрал 86,2 млн просмотров за 24 часа — это рекорд среди музыкальных видео на YouTube в 2022 году.

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Александр ДугинСильвестр СталлонеРената ЛитвиноваАлександр УсикЭнтони ДжошуаСергей НечаевАриана Дебос
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МИД РоссииАссоциация туроператоров РоссииAmazon
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