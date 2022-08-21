В ДТП в Ульяновской области микроавтобус зажало между грузовиками. Погибли 16 человек

В Николаевском районе Ульяновской области на трассе М5 «Урал» произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и двух грузовиков. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли как минимум 16 человек, пострадали пятеро, среди них есть дети.
В региональном управлении МВД заявили, что водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся минивэном. В микроавтобусе, по предварительной информации, находились 18 человек. Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что в его салоне остаются люди.
В местном МВД причиной ДТП назвали действия водителя фуры, который вовремя не затормозил и наехал на микроавтобус. В результате минивэн оказался зажат между двумя грузовиками.
Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сказал, что фуры «буквально смяли» микроавтобус. Предварительно, его пассажирами были граждане Казахстана.
На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.