«Сплин» на фестивале в Воронеже посвятили песню «Выхода нет» артистам, уехавшим из России

Группа «Сплин» посвятила свое выступление на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже артистам, которые были вынуждены уехать из России. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Лидер коллектива Александр Васильев во время выступления сказал, что он «рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства».

Песню «Выхода нет» группа посвятила уехавшим из России артистам и музыкантам.

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся» — сказал Александр Васильев со сцены.

После концерта некоторые зрители писали в соцсетях, что их вечер был испорчен и они покинули фестиваль после высказываний Васильева. Кроме того, организаторы «Чернозема» удалили сет с выступлением группы «Сплин» из трансляции фестиваля.

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