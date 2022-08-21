Дрэг-артиста заставили извиниться на камеру за исполнение гимна России с ЛГБТ-флагом в руках

В Екатеринбурге дрэг-артиста Сергея Нечаева (псевдоним «Бомба Киберсиси») заставили извиниться на камеру за исполнение российского гимна с радужным флагом в руках. Об этом сообщает екатеринбургское издание It’s My City.

«Добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбления их национальных чувств. Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо. Сожалею о своем поступке» — говорит артист, когда неизвестный держит его за плечо.

Видео с извинениями Нечаева выложили участники ультраправого движения «Россия Консервативная», которое появилось в Екатеринбурге весной этого года.

Артист исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках 6 августа в екатеринбургском клубе Fame. На следующий день выступление Нечаева раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал закрыть все ЛГБТ-заведения, а всех трансперсон отправить на принудительное лечение в психиатрические больницы.

В тот же день администрация клуба Fame принесла извинения, отметив, что номер дрэг-артиста не был согласован с руководством заведения. В свою очередь Нечаев заявил, что не подумал, что «люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление». «Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином», — отметил он.

На Нечаева завели административное дело о нарушении порядка использования государственных символов. Ему грозит штраф до трех тысяч рублей. Представитель Управления МВД по Свердловской области заявил, что «Средний Урал не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные фокусы у нас не приживутся никогда».

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