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Звезда «Вестсайдской истории» Ариана Дебос снимется в психологическом триллере Amazon
Сегодня в 12:28

Американская актриса, обладательница «Оскара» за «Вестсайдскую историю» Ариана Дебос получила главную роль в новом психологическом триллере House of Spoils от Prime Video. Об этом сообщает Deadline.

Героиня Дебос — амбициозный шеф-повар, который готовится открыть свой первый ресторан. Но девушке придется столкнуться с духом предыдущего владельца здания, который грозиться саботировать ее бизнес.

Режиссерами станут Бриджет Паларди и Даниэль Круди (ранее они уже работали вместе над сериалом «Противостояние»). Они же написали сценарий триллера.

Продакшеном займутся кинокомпания Blumhouse Television и стриминговая платформа Amazon Prime Video. Старт съемок запланирован на осень, даты выхода пока нет.

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