Новый клип Blackpink «Pink Venom» набрал рекордные для 2022 года 86,2 просмотра за сутки

Клип южнокорейской группы Blackpink на песню «Pink Venom» набрал 86,2 млн просмотров за сутки. Это рекорд среди музыкальных видео на YouTube в 2022 году, пишет Variety.

Отметку в 100 млн просмотров ролик преодолел в течение первых 30 часов после публикации. На момент написания этой заметки клип просмотрен уже 129,2 млн раз. Отметок «нравится» у него — более 10 млн.