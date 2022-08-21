Новый клип Blackpink «Pink Venom» набрал рекордные для 2022 года 86,2 просмотра за сутки

Клип южнокорейской группы Blackpink на песню «Pink Venom» набрал 86,2 млн просмотров за сутки. Это рекорд среди музыкальных видео на YouTube в 2022 году, пишет Variety.
Отметку в 100 млн просмотров ролик преодолел в течение первых 30 часов после публикации. На момент написания этой заметки клип просмотрен уже 129,2 млн раз. Отметок «нравится» у него — более 10 млн.
Такой показатель поднимает «Pink Venom» на четвертую строчку по числу просмотров в первые 24 часа среди клипов за всю историю видеохостинга. На третьем месте, кстати, тоже Blackpink — с клипом «How You Like That» (86,3 млн просмотров за сутки).
Лидером этого рейтинга по-прежнему остается ролик BTS на трек «Butter» (108,2 млн). На второй строчке — клип BTS «Dynamite» (101,1 млн).
Трек Blackpink «Pink Venom» войдет во второй студийный альбом группы «Born Pink». Релиз пластинки запланирован на 16 сентября 2022 года, ее выпустят лейблы YG Entertainment и Interscope.
Компания YG Entertainment ранее сообщила, что число предзаказов на предстоящий альбом «Born Pink» превысило 1,5 млн. Ожидается, что релиз побьет еще не один рекорд.