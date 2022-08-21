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Новый клип Blackpink «Pink Venom» набрал рекордные для 2022 года 86,2 просмотра за сутки
Сегодня в 13:13

Клип южнокорейской группы Blackpink на песню «Pink Venom» набрал 86,2 млн просмотров за сутки. Это рекорд среди музыкальных видео на YouTube в 2022 году, пишет Variety.

Отметку в 100 млн просмотров ролик преодолел в течение первых 30 часов после публикации. На момент написания этой заметки клип просмотрен уже 129,2 млн раз. Отметок «нравится» у него — более 10 млн.

Такой показатель поднимает «Pink Venom» на четвертую строчку по числу просмотров в первые 24 часа среди клипов за всю историю видеохостинга. На третьем месте, кстати, тоже Blackpink — с клипом «How You Like That» (86,3 млн просмотров за сутки).

Лидером этого рейтинга по-прежнему остается ролик BTS на трек «Butter» (108,2 млн). На второй строчке — клип BTS «Dynamite» (101,1 млн).

Трек Blackpink «Pink Venom» войдет во второй студийный альбом группы «Born Pink». Релиз пластинки запланирован на 16 сентября 2022 года, ее выпустят лейблы YG Entertainment и Interscope.

Компания YG Entertainment ранее сообщила, что число предзаказов на предстоящий альбом «Born Pink» превысило 1,5 млн. Ожидается, что релиз побьет еще не один рекорд.

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