МИД призывает проверить украинский след, Киев отрицает причастность. Реакции на гибель Дарьи Дугиной

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Сегодня в 11:05

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль — за рулем была политолог и журналист Дарья Дугина, дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина, одного из идеологов «русского мира». После взрыва внедорожник загорелся, потерял управление и съехал на обочину. Дугина погибла.

Девушка возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», где была с отцом. По словам одного из участников мероприятия, на взорвавшемся внедорожнике должен был ехать сам Дугин, однако он сел в другую машину.

По данным СК, преступление было заказным и спланировано заранее. Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

На гибель Дугиной отреагировало множество общественных деятелей и политиков. Собрали главные реакции.

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы

Искренне соболезную Александру Дугину, в связи с трагической гибелью дочери. Раскрыть это преступление — должно стать делом чести для российской правоохранительной системы.

(источник)

Мария Захарова

Официальная представительница российского МИДа

«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.

Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях».

(источник)

Андрей Клишас

Сенатор

«Террористы должны быть уничтожены, и исполнители и заказчики, где бы они не находились».

«То, что удар нанесли по Александру Дугину говорит о том, что больше всего наши враги боятся духовной составляющей нашей борьбы. Эта борьба — самое главное».

(источник)

Михаил Подоляк

Cоветник главы офиса украинского президента

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство <…> и тем более не террористическое государство».

(источник)

Захар Прилепин

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду»

«Должен быть кто‑то, кому не по фиг. Это мы. Должно быть реальное гражданское единение внутри страны, гражданская солидарность, осознание того, что происходит и кто наш противник.

Вы просто поймите: они так делают. Они давно перешли этот рубеж и вот так делают. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. И потом проникновенно трясет руки партнерам и послам добра».

(источник)

Маргарита Симоньян

Главред RT

«Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?»

«Центры принятия решений! Центры принятия решений! Центры принятия решений!!!»

(источник)

Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы

«Знал ее. Образованная, энергичная, высокоинтеллектуальная девушка с четкой гражданской позицией. Это преступление не должно остаться безнаказанным, это не разборки 90-х, когда олигархи подрывали друг друга, это вызов всем нам. И на него надо отвечать. Жестко и решительно».

(источник)

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