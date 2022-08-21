Усик вновь победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по боксу

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Сегодня в 06:13

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа из Великобритании в ходе поединка-реванша в Джидде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает «Чемпионат».

Поединок продлился все 12 раундов. В итоге украинец победил раздельным решением судей.

«Перед судейским решением было не слишком тревожно. Усик не показал тотального доминирования, но сделал ровно столько, сколько нужно было для победы по очкам. Джошуа продемонстрировал значительный прогресс, однако этого не хватило для того, чтобы перекрыть козыри украинца», — пишет «Чемпионат».

Таким образом, Александр Усик защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Первый титульный бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в сентябре прошлого года в Лондоне. Усик вышел победителем по единогласному решению судей — тогда он только перешел в супертяжелый вес из покоренного им первого тяжелого.

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