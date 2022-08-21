Рената Литвинова сообщила об отмене спецпоказа и повторного проката «Северного ветра»

Литвинова отметила, что причины ей неизвестны. Она также опубликовала скриншот сообщения, которым ее оповестили об отменах.

«По независящим от „Каро“ обстоятельствам, мы вынуждены отменить специальное событие 22 августа и весь прокат с 25 августа в сети „Каро“. <…> Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось… Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению», — говорится в этом сообщении.