Рената Литвинова сообщила об отмене спецпоказа и повторного проката «Северного ветра»

Специальный показ и повторный прокат драмы Ренаты Литвиновой «Северный ветер» в России отменены. Об актриса и режиссер сообщила в своем телеграм-канале.
Литвинова отметила, что причины ей неизвестны. Она также опубликовала скриншот сообщения, которым ее оповестили об отменах.
«По независящим от „Каро“ обстоятельствам, мы вынуждены отменить специальное событие 22 августа и весь прокат с 25 августа в сети „Каро“. <…> Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось… Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению», — говорится в этом сообщении.
Всем зрителям, которые уже купили билеты, пообещали вернуть деньги. Состоятся ли показы в будущем, неясно.
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