В петербургском парке «Диво-остров» сломался аттракцион, на котором находились люди

Аттракцион «Седьмое небо» в парке «Диво-остров» в Петербурге сломался в момент, когда на нем катались люди. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.
Из‑за поломки аттракцион пришлось остановить. По словам очевидцев, посетители парка пробыли на нем около получаса, пока их оттуда не сняли.
В пресс-службе администрации «Диво-острова» изданию рассказали, что людей спустили на землю сразу же.
«Сейчас аттракцион находится на техническом обслуживании. Его остановили, а людей сразу сняли, никто полчаса там не висел. Всем вернули деньги за билеты», — сказали представители парка.
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