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вчера в 11:55
Дочь философа Александра Дугина погибла из‑за взрыва автомобиля в Подмосковье
Сегодня в 05:51
Обновлено в 12:20:

Расследованием гибели Дарьи Дугиной займется центральный аппарат Следственного комитета, сообщает РИА «Новости». Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

По данным СК, преступление было заказным и спланировано заранее. Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.

Дочь философа и общественного деятеля, а также идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья погибла в результате ЧП в Подмосковье. Внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу, пишет «Коммерсант».

Вечером субботы, 20 августа, Дарья ехала на автомобиле Land Cruiser Prado по Можайскому шоссе в районе поселка Большие Вяземы. После взрыва внедорожник потерял управление и загорелся на обочине.

Очевидцы вызвали пожарных, однако к их приезду весь автомобиль уже был охвачен огнем. Для опознания личности водителя необходима генетическая экспертиза. При этом знакомые Александра Дугина уже выразили ему соболезнования в связи с гибелью дочери.

Дугин прибыл на место происшествие. Mash опубликовал видео, на котором видно, как он стоит, охватив голову руками.

В субботу Александр Дугин со своей дочерью были на патриотическом фестивале «Традиция». После мероприятия они планировали уехать вместе, но в итоге отправились на разных автомобилей.

По одной из версий, это было покушение на Дугина. Еще один участник фестиваля, скрипач Петр Лундстрем заявил, что на взорвавшемся внедорожнике должен был ехать Сам Дугин, однако он сел в другую машину.

Глава ДНР Денис Пушили обвиняет в случившемся Украину. «Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь», — написал он.

Причины взрыва и последующего пожара устанавливают эксперты-взрывотехники. По предварительным данным, в автомобиле сработало взрывное устройство.

Дарья Дугина родилась в 1992 году. Она окончила философский факультет МГУ. Корреспондент Би-би-си отмечает, что Дарья работала пресс-секретарем отца и «заведовала всеми его делами». Она писала о политике для RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова, а также была одним из авторов «Книги Z» о российской спецоперации на Украине. В июле Великобритания внесла Дугину в санкционные списки.

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