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Турпоток в Крым снизился на 50% по итогам летнего сезона
Сегодня в 13:14

По итогам летнего сезона Крым потерял 50% туристического потока по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил РИА «Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — отметил он.

По словам Ромашкина, 95% туристов прибыли этим летом в Крым на личном автотранспорте и 5% — на поездах. В прошлом сезоне на машинах приехали на полуостров 60-62% туристов, остальные прилетели.

У других курортов черноморского побережья тоже снизился турпоток. В Анапу, где аэропорт не работал, но логистическая ситуация лучше, он сократился на 10-12%. «Сочи, казалось бы, должен был быть основным выгодоприобретателем в этой ситуации, поскольку аэропорт работал, но и он по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом», — сказал Ромашкин.

Рост турпотока на 10% в этом сезоне показала Абхазия. Вице-президент АТОР связал это с тем, что цены в регионе на 10-15% дешевле, чем в соседнем Сочи. Ромашкин также отметил рост спроса на 40% в Дагестан, где пляжный отдых сочетается с природными достопримечательностями и городскими турами. Из экскурсионных направлений по России до показателей прошлого года дотянули Казань, Москва и Петербург.

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