Prime Video показал отрывок из «Смаритянина» с Сильвестром Сталлоне в образе супергероя на пенсии

В сети появился отрывок из фантастического фильма «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Amazon Prime Video.

В ролике Сталлоне, будучи супергероем, который выглядит как самый обычный мужчина в возрасте, отбивается от уличных разбойников. Одним из очевидцев становится маленькая девочка, которая пытается выяснить, как и зачем он это сделал, а уже через минуту персонаж Сталлоне спасает ее от взрывчатки.