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Prime Video показал отрывок из «Смаритянина» с Сильвестром Сталлоне в образе супергероя на пенсии
Сегодня в 10:27

В сети появился отрывок из фантастического фильма «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Amazon Prime Video.

В ролике Сталлоне, будучи супергероем, который выглядит как самый обычный мужчина в возрасте, отбивается от уличных разбойников. Одним из очевидцев становится маленькая девочка, которая пытается выяснить, как и зачем он это сделал, а уже через минуту персонаж Сталлоне спасает ее от взрывчатки.

Этот супергерой — мистер Смит, который в прошлом был известен по прозвищу Самаритянин. 25 лет назад назад он одолел злодея Немезиса в жестокой борьбе, а после этого бесследно исчез — многие тогда решили, что он погиб.

По сюжету Самаритянин встречает подростка по имени Сэм. Ребенок понимает, что именно этот пожилой мужчина когда‑то был известным супергероем, и пытается вернуть его в дело.

Сэма сыграет Джейвон Уолтон («Эйфория», «Академия „Амбрелла“»). Также в ролях: Пилу Асбек, Даша Поланко, София Татум, Мойзес Ариас и другие.

Режиссером ленты выступил Джулиус Эйвери. Продюсерами стали Сильвестр Сталлоне, Браден Афтегуд, Брэги Ф. Шут, Дэвид Керн, Адам Розенберг и Гай Ридель. Шут также написал сценарий фильма.

Премьера «Самаритянина» запланирована на 26 августа. Фильм выйдет на Amazon Prime Video.

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Сильвестр СталлонеДаша ПоланкоДжулиус Эйвери
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