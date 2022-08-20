Домашний арест Брюна, новая песня The 1975 и другие новости дня

Суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В возрасте 64 лет умер актер и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Последние несколько лет он жил в Израиле.

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень пожарной опасности в Москве. Он должен закончиться в 14.00 22 августа.

Площадь природного пожара в Нижегородской области достигла 4100 гектаров, в городском округе Воротынский ввели режим ЧС. Тушат огонь 638 человек и 143 единицы техники, но болотистая местность затрудняет работы.

Вчера Shazam исполнилось 20 лет. В честь этого сервис поделился статистикой за все время работы и собрал плейлист из самых популярных песен.

«Человек-паук: Нет пути домой» получит 11 минут дополнительного материала. Новая версия фильма выйдет в прокат 2 сентября и будет «более веселой».

Сальма Хайек и Энни Мерфи могут появиться в шестом сезоне «Черного зеркала». Актрисы ведут переговоры об участии в проекте. В новых сериях шоу также снимутся Джош Хартнетт, Кейт Мара и Рори Калкин.

The 1975 спели свою новую песню на фестивале в Японии. Она называется «I’m in Love with You». 14 октября у британцев выйдет альбом «Being Funny in a Foreign Language».

Бьорк анонсировала релиз своего десятого альбома. Пластинка будет называться «Fossora». На ее создание певицу подтолкнула утрата матери, которая скончалась в 2018 году.

Лорд опубликовала клип «Oceanic Feeling» к годовщине альбома «Solar Power». В видео певица и ее 20-летний брат Анджело вместе загорают на плоту посреди океана, а затем бок о бок сидят в траве за ловлей рыбы.