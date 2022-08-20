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Новости
В Канаде завершились съемки фильма «Крик-6»
19:56
Домашний арест Брюна, новая песня The 1975 и другие новости дня
18:28
Дайджест
Студия дубляжа «Невафильм» на грани закрытия из‑за отсутствия зарубежного контента
18:23
Пресс-материалы
The 1975 выступили со своей новой песней в Японии
16:59
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве
16:35
Во «Вкусно — и точка» временно будут проверять качество фритюрного масла по вкусу, цвету и запаху
15:59
Бритни Спирс и Элтон Джон показали обложку совместного трека
15:31
«Нет пути домой» получит 11 дополнительных минут. Новая версия фильма называется «Более веселой»
15:27
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна отправили под домашний арест
15:09
Disney вручит Чедвику Боузману премию за вклад в наследие студии
14:48
Яровая разработает закон о недопущении реабилитации нацизма
13:54
Площадь природного пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га
13:54
«Сплин» и «Чайф»: в Москве пройдет фестиваль «Музыка с сильным характером»
13:03
Аарон Пол не вернется к роли Джесси Пинкмана из сериала «Во все тяжкие»
12:58
ВИDgital ViD/YouTube
Умер актер Сергей Григорьев, озвучивший Филю из «Спокойной ночи, малыши»
11:55
В честь 20-летия Shazam поделился плейлистом из самых популярных песен
10:41
Лорд выпустила клип «Oceanic Feeling» к годовщине альбома «Solar Power»
08:58
Вуди Харрельсон снимется в дебютном фильме Лоры Чинн «Suncoast»
02:04
Сальма Хайек и Энни Мерфи могут появиться в шестом сезоне «Черного зеркала»
01:14
Элайджа Вуд присоединится к актерскому составу сериала «Шершни»
вчера в 23:38
Дайджест
Домашний арест Брюна, новая песня The 1975 и другие новости дня
Сегодня в 15:28

Суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В возрасте 64 лет умер актер и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Последние несколько лет он жил в Израиле.

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень пожарной опасности в Москве. Он должен закончиться в 14.00 22 августа.

Площадь природного пожара в Нижегородской области достигла 4100 гектаров, в городском округе Воротынский ввели режим ЧС. Тушат огонь 638 человек и 143 единицы техники, но болотистая местность затрудняет работы.

Вчера Shazam исполнилось 20 лет. В честь этого сервис поделился статистикой за все время работы и собрал плейлист из самых популярных песен.

Disney вручит Чедвику Боузману и другим знаменитостям особую награду Disney Legends за вклад в наследие студии. Актер удостоится ее посмертно.

«Человек-паук: Нет пути домой» получит 11 минут дополнительного материала. Новая версия фильма выйдет в прокат 2 сентября и будет «более веселой».

Сальма Хайек и Энни Мерфи могут появиться в шестом сезоне «Черного зеркала». Актрисы ведут переговоры об участии в проекте. В новых сериях шоу также снимутся Джош Хартнетт, Кейт Мара и Рори Калкин.

Бритни Спирс и Элтон Джон опубликовали обложку совместной песни «Hold Me Closer». На ней изображены детские фотографии артистов.

The 1975 спели свою новую песню на фестивале в Японии. Она называется «I’m in Love with You». 14 октября у британцев выйдет альбом «Being Funny in a Foreign Language».

Бьорк анонсировала релиз своего десятого альбома. Пластинка будет называться «Fossora». На ее создание певицу подтолкнула утрата матери, которая скончалась в 2018 году.

Лорд опубликовала клип «Oceanic Feeling» к годовщине альбома «Solar Power». В видео певица и ее 20-летний брат Анджело вместе загорают на плоту посреди океана, а затем бок о бок сидят в траве за ловлей рыбы.

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Сальма ХайекБритни СпирсЭлтон ДжонБьоркLordeЕвгений БрюнСергей ГригорьевДжош ХартнеттКейт МараРори Калкин
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