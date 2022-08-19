Сальма Хайек и Энни Мерфи могут появиться в шестом сезоне «Черного зеркала»

Канадская актриса Энни Мерфи («Шиттс Крик», «Жизни матрешки») и звезда «Фриды» Сальма Хайек обсуждают свое участие в шестом сезоне сериала «Черное зеркало». Об этом сообщил Variety.

В антиутопической антологии также появятся Джош Хартнетт, Кейт Мара, Рори Калкин, Зази Битц, Паапа Эссейду, Аарон Пол, Данни Рамирес, Клара Ругорд, Оден Торнтон и Анджана Васан. Какие роли они исполнят, пока неизвестно.

В шестом сезоне будет больше эпизодов, чем в предыдущем, пятом, который состоял лишь из трех серий. Однако сюжеты историй держатся в секрете. Новый сезон Netflix обещает сделать более кинематографичным.

«Черное зеркало» — сериал-антиутопия, каждый эпизод которого не связан с предыдущим, но все они рассказывают жутковатые или курьезные истории взаимодействия людей и технологий. Всего вышло пять сезонов и интерактивный фильм «Брандашмыг».

«Афиша Daily» подробно разобралась в феномене шоу и писала о его создателе Чарли Брукере.