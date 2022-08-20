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вчера в 18:46
Умер актер Сергей Григорьев, озвучивший Филю из «Спокойной ночи, малыши»
Сегодня в 08:55

В возрасте 64 лет умер актер и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Об этом в фейсбуке* сообщила актриса Ирина Озерная.

Похороны пройдут в израильском поселении Ткоа, где Григорьев жил последние несколько лет. Причины смерти не уточняются.

«Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие‑то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Весел и юморил», — рассказала РБК об артисте актриса Наталья Голубенцева.

Григорьев окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «актер театра кукол», затем учился на режиссера в Российском институте театрального искусства. С 1987 по 2014 год он озвучивал Филю. После его отъезда в Израиль персонажа озвучивал Андрей Нечаев.

Григорьев также работал в театре «Люди и куклы» и был основателем группы «Ку-Ку».

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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Сергей ГригорьевАндрей Нечаев
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