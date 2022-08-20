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Лорд выпустила клип «Oceanic Feeling» к годовщине альбома «Solar Power»
Сегодня в 05:58

Новозеландская певица Лорд опубликовала музыкальное видео на песню «Oceanic Feeling» к годовщине альбома «Solar Power». Посмотреть его можно по этой ссылке, но певица ограничила доступ для пользователей из России.

На ролике Лорд и 20-летний Анджело вместе загорают на плоту посреди океана, а затем бок о бок сидят в траве за ловлей рыбы. «Младший брат, я думаю, ты ангел», — поет она о нем.

«В этом видео вы видите, кто я такая на самом деле или какой я хочу быть — открытой, обнаженным, когда вода блестит на моей коже. Я говорю напрямую с вами, мне нечего скрывать или доказывать, здесь только я», — написала она фанатам. Лорд назвала брата второй половинкой и лучшим другом, с которым она родилась в один день с разницей в пять лет.

В конце видео Лорд садится на плот и уплывает в полном одиночестве, пока остальные провожают ее взглядом с берега. Этой сценой она хотела показать, что эпоха «Solar Power» завершена. «Это своего рода история моей жизни: я никогда не знаю, куда я иду, я просто должна идти. Я бесконечно благодарна вам [поклонникам] за то, что вы остаетесь рядом, чтобы увидеть, где я окажусь», — добавила певица.

Альбом «Solar Power» вышел в конце августа 2021 года. Лорд назвала пластинку «празднованием мира природы» и «попыткой увековечить трансцендентные чувства», которые она испытывает, находясь на открытом воздухе.

Это была ее первая студийная работа после четырехлетнего перерыва. После «Solar Power» Лорд выпустила благотворительный мини-альбом «Te Ao Mārama» из пяти песен.

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