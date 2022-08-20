Бритни Спирс и Элтон Джон показали обложку совместного трека

Бритни Спирс и Элтон Джон опубликовали обложку совместной песни под названием «Hold Me Closer». Премьера трека запланирована на 26 августа.

На обложке изображены детские фотографии артистов — Спирс в розовом платье, Джон за пианино.

© Из соцсетей Элтона Джона

Над синглом работал Эндрю Уотт, получивший в прошлом году «Грэмми» в номинации «Лучший продюсер». Он продюсировал альбомы для таких артистов, как Джастин Бибер, Майли Сайрус, Оззи Осборн и других.

«Hold Me Closer» станет первой работой Спирс после освобождения из‑под опеки отца. Последний альбом артистки «Glory» вышел в 2016 году, а в 2020-м состоялся релиз расширенного издания с бонус-треками.

Спирс находилась под опекой на протяжении 13 лет — ее жизнь и финансы контролировал отец, Джеймс Спирс. Певица окончательно освободилась от опеки только в ноябре прошлого года.