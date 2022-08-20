The 1975 выступили со своей новой песней в Японии

Британские инди-рокеры The 1975 во время выступления на фестивале Summer Sonic в Японии спели свою новую песню. Она называется «I’m In Love With You».

Группа исполнила 16 треков со всех четырех своих студийных альбомов, а также две композиции с грядущего «Being Funny In A Foreign Language», который должен выйти 14 октября, и дебютировали «I’m In Love With You».

В преддверии выхода нового альбома группы Beabadoobee похвалила «потрясающую» пластинку , сказав, что «никто, черт возьми, не готов» к тому, насколько она хороша, а Тейлор Свифт назвала его «таким забавным».

25 марта Beabadoobee выпустила сингл «Last Day on Earth» в соавторстве с Мэттью Хили и Джорджем Дэниелом из The 1975. Трек они записали на ферме.