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В честь 20-летия Shazam поделился плейлистом из самых популярных песен
Сегодня в 07:41

19 августа сервису по поиску музыки Shazam исполнилось 20 лет. Apple, владеющая приложением, поделилась статистикой за все время работы Shazam и собрала плейлист из самых популярных песен.

По данным компании, число найденных песен в Shazam перевалило за 70 млрд, а пользуются приложением каждый месяц более 225 млн людей по всему миру.

«Тот факт, что люди во всем мире находят время, чтобы достать свои телефоны и шазамить мои песни, — это огромная честь для меня как артиста. Вы знаете, что у вас получилось что‑то особенное, если вы видите, что статистика Shazam изменяется», — сказал автор трека «Astronaut In The» Masked Wolf. Эта песня стала самой популярной в мире по поиску в приложении.

Песня Кейт Буш 1985 года «Running Up That Hill», прозвучавшая в «Очень странных делах», привела к небывалому взлету певицы в сервисе: трек занимал первое место в Shazam Global Top 200 в течение 10 дней. В итоге трек достиг вершины 25 национальных чартов — больше, чем любая другая песня в 2022 году.

Дольше всех в прошлогоднем топе держался «Love Nwantiti [Remix]» нигерийского исполнителя CKay. У певца получилась вторая песня в истории Shazam, которой удалось преодолеть отметку в миллион «шазамов» за неделю.

Плейлист с самыми популярными песнями на Shazam каждого года за последние 20 лет

Все первые

  • Первая «зашазамленная» песня — «Jeepster» T. Rex (19 апреля 2002 года)
  • Первая песня «зашазамленная» песня в приложении для iOS — «How Am I Different» Эйми Манн (10 июля 2008 года)
  • Первый трек, набравший тысячу «шазамов» — «Cleanin 'Out My Closet» Эминема (сентябрь 2002 г.)
  • Первый трек, набравший миллион «шазамов» — «TiK ToK» Kesha (февраль 2010 года)
  • Первый трек, набравший 10 млн «шазамов» — «Somebody That I Used to Know» Gotye feat. Kimbra (декабрь 2012 года)
  • Первый трек, набравший 20 млн «шазамов» — «Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)» Lilly Wood & The Prick и Robin Schulz (октябрь 2015 года)
  • Первый артист, набравший миллион «шазамов» — Лил Уэйн (февраль 2009 года)
  • Первый артист, набравший 10 млн «шазамов» — Лил Уэйн (июнь 2011 года)
  • Первый артист, набравший 100 млн «шазамов» — Дэвид Гетта (май 2015 года)

Те, кто быстрее всех набрали миллионы «шазамов»

  • «Butter» BTS — миллион «шазамов» за девять дней
  • «Shape of You» Эда Ширана — 10 млн «шазамов» за 87 дней
  • «Dance Monkey» Tones And I — 20 млн «шазамов» за 219 дней

Самые популярные за все время

  • Дрейк — самый популярный исполнитель Shazam всех времен: более 350 млн «шазамов», «One Dance» — самый популярный его трек с более чем 17 млн «шазамов»
  • «Dance Monkey» Tones And I — самая популярная песня Shazam с более чем 41 млн «шазамов»
  • «Crazy» группы Gnarls Barkley собрала больше всех «шазамов» еще до запуска приложения, когда песни искали по СМС

Самые популярные песни по жанрам

  • Хип-хоп/Рэп — «Can’t Hold Us» Macklemore and Ryan Lewis feat. Ray Dalton
  • Танцевальная музыка — «Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)» Lilly Wood & The Prick и Robin Schulz
  • R&B/Соул — «All of Me» Джона Ледженда
  • Латинская музыка — «Mi Gente» Джея Бальвина и Вилли Уильяма
  • Поп-музыка — «Let Her Go» Passenger
  • Альтернативная музыка — «Dance Monkey» Tones And I
  • Автор-исполнитель — «Take Me to Church» Hozier
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