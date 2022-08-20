«Нет пути домой» получит 11 дополнительных минут. Новая версия фильма называется «Более веселой»

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2 сентября начнется выйдет в международный прокат «более веселую» версия фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В ней появится 11 минут дополнительного материала, сообщает Fandango.

«Человек-паук: Нет пути домой. Более веселая версия» — так звучит полное название. В фильме появятся расширенные и удаленные сцены, которые не вошли в оригинал, представленные в декабре 2021 года, и в версии на Blu-ray или DVD, вышедшие в апреле.

Повторный прокат приурочен к 60-летию Человека-паука и 20-летию фильмов о персонаже.

«Нет пути домой » собрал 804 793 477 долларов внутри США и еще 1 901 232 550 в остальном мире. Фильм занял третье место в рейтинге самых кассовых фильмов американского проката и шестое место за всю историю мировых сборов. На Rotten Tomatoes лента получила 93% положительных рецензий критиков, а зрители практически во всех случаях (98%) отзывались о ней хорошо.

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