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вчера в 16:57
Бьорк анонсировала выход нового альбома «Fossora». Он станет для певицы уже десятым
Сегодня в 21:29

Исландская певица Бьорк анонсировала релиз нового, десятого студийного альбома под названием «Fossora». Об этом сообщил The Guardian.

Пластинка, по словам артистки, была вдохновлена горем утраты, которое Бьорк переживала после смерти матери в 2018 году. Название альбома отсылает к латинскому слову, обозначающему человека, который погружается.

В записи треков с «Fossora» приняли участие музыкант-экспериментатор Serpentwithfeet, а также дети Бьорк — сын Синдри и дочь Доа. Бьорк создала альбом во время пандемии COVID-19 дома в Исландии.

«Не думаю, я находилась так долго дома с тех пор, как мне было 16. Стыдно признаться, но я ела шоколадный пудинг каждый день. Я по-настоящему заземлилась, и мне это очень, очень нравилось», — сказала певица.

Бьорк пока не назвала дату релиза юбилейной пластинки. Однако она заявила, что намерена выпустить наряду с «Fossora» еще и подкаст о своей музыке. Оба проекта должны выйти ближайшей осенью.

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