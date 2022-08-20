Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Режим чрезвычайно высокой пожарной опасности действует с 15.00 20 августа до 14.00 22 августа. По данным прогноза синоптиков, в выходные в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов. С понедельника в город вернется 30-градусная жара.

«Оранжевый» уровень опасности также введен в Подмосковье, Рязанской, Владимирской, Тамбовской и Ярославской областях.

Чтобы не допустить пожаров в лесах и парках, в столице приняли дополнительные меры. «Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в выходные в Москву может вернуться запах гари из‑за пожаров в Рязанской и Владимирской областях.

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