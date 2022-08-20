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Площадь природного пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га
Сегодня в 10:54

Площадь природного пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га, передает «Интерфакс». Тушат огонь 638 человек и 143 единицы техники.

На территории городского округа Воротынский ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Глеб Никитин. Это позволит «предельно оперативно» выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию крупного пожара. По его словам, жара и ветер, которые будут усиливаться, делают ситуацию неблагоприятной.

Никитин предупредил, что может быть временно отключено электричество в районах с высокими классами пожарной опасности. Уже введены ограничения на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей области.

«Главы сопредельных районов работают теперь в режиме мобилизации. Нужно готовить пункты временного размещения, если огонь будет подходить к населенным пунктам. Проводим подготовку к возможной эвакуации из ближайшего к возгоранию населенного пункта. Если будет необходимо, оперативно проведем эвакуацию», — заявил Никитин.

Для тушения пожаров власти собираются привлечь авиадесантников из Тюмени с «большим опытом работы в болотистой местности» — около тысячи гектаров в зоне огня занимают болота, что затрудняет работу.

18 августа сообщалось, что площадь пожара в Воротынском районе составляет 3,3 тыс. га.

Леса горят и в Рязанской области. Запах гари и задымленность тогда дошли до Москвы и Подмосковья.

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