Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна отправили под домашний арест

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест до 3 октября бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна. Об этом сообщает ТАСС.

Брюн подозревается по части четвертой статьи 159 УК о мошенничестве в особо крупном размере.

Доктора медицинских наук задержали в Москве 19 августа. Его и других фигурантов дела подозревают в закупке госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.

В этот же день Минздрав уволил Брюна с должности. Он занимал пост главного внештатного нарколога с 2009 года.

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