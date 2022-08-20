Disney вручит Чедвику Боузману премию за вклад в наследие студии

Disney вручит Чедвику Боузману, Энтони Андерсону, Кристен Белл, Патрику Демпси, Джонатану Гроффу и другим знаменитостям особую награду Disney Legends за вклад в в наследие студии. Об этом сообщает Deadline.

Чедвик получат награду посмертно. Актер умер в возрасте 43 лет из‑за рака толстой кишки. Уже зная свой диагноз, он снимался в фильмах с перерывами на сеансы химиотерапии и хирургические операции, и также стал исполнителем роли первого чернокожего супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel.

Премия Disney Legends впервые появилась в 1987 году, тогда награду получил Фред МакМюррей. В свое время ее получили 304 человека, среди них — Тим Аллен, Роберт Дауни-младший, Вупи Голдберг, Джули Эндрюс, Джордж Лукас, Стив Мартин, Элтон Джон и Робин Уильямс.