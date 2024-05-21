Американский журналист Такер Карлсон появился в эфире телеканала «Россия 24»

Сегодня в 18:47
Фото: Tucker Carlson/YouTube

Американский журналист Такер Карлсон, недавно бравший интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, стал появился в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщили «Ведомости».

В эфир 21 мая вышло интервью Карлсона с автором книг по медицине Крис Ньюби. Она длилось 23 минуты. Переведенное на русский язык видео стало совместным проектом ютуб-канала «Карлсон ТВ» и телеканала.

В ходе него Карлсон и Ньюби обсудили клещей и болезнь Лайма. Собеседница Карлсона в разговоре с ним рассказала об «опытах в американских биолабораториях» и программах по созданию биологического оружия.

Такер Карлсон известен по своей работе на телеканале Fox News, который он покинул в 2023 году. Журналист интересуется теориями заговора и в прошлом часто критиковал власти США.

В феврале 2024 года он взял подробное интервью у президента России Владимира Путина. После этого Карлсон выпустил интервью с создателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с философом Александром Дугиным.

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