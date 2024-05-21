Американский журналист Такер Карлсон появился в эфире телеканала «Россия 24»

Американский журналист Такер Карлсон, недавно бравший интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, стал появился в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщили «Ведомости».
В эфир 21 мая вышло интервью Карлсона с автором книг по медицине Крис Ньюби. Она длилось 23 минуты. Переведенное на русский язык видео стало совместным проектом ютуб-канала «Карлсон ТВ» и телеканала.
В ходе него Карлсон и Ньюби обсудили клещей и болезнь Лайма. Собеседница Карлсона в разговоре с ним рассказала об «опытах в американских биолабораториях» и программах по созданию биологического оружия.
Такер Карлсон известен по своей работе на телеканале Fox News, который он покинул в 2023 году. Журналист интересуется теориями заговора и в прошлом часто критиковал власти США.