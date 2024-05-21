В Москве пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает «Агентство „Москва“» со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Одна из самых любимых детьми и взрослыми игр — „Камень, ножницы, бумага“. Она, конечно, шутливая, но мы планируем провести целый настоящий чемпионат по ней», — сказал он.
Немерюк подчеркнул, что чемпионат будет проходить в течение всего лета, а победитель станет известен ближе к осени. Он пообещал, что, несмотря на шутливось игры, призовые будут вручены серьезные.
В 2021 году в сети появилась онлайн-карта, рассказывающая о традициях игры в «Камень, ножницы, бумага» в России. На ней отмечены самые популярные считалки, используемые в разных регионах.
«Географический центр России почти полностью захватило „Раз-два-три“, в остальных частях доминирует „Цу-е-фа“. Привлекают внимание прекрасные эндемики: „Бу-ци-фа“ (Пермь), „Ван-чу-вэс“ (Омск), „Эн-ден/бен-цо“ (Сахалин) и мой любимый „Чин-гис-хан“ (Камчатка)», — отметил автор карты Александр Куликов.