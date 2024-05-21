Питер Джексон случайно помог актеру из «Хоббита» найти украденный меч, подаренный после съемок

По словам актера, подарок со съемок был украден из камеры хранения. «Однажды Питер [Джексон] отозвал меня в сторону и сказал: „Тебе не хватает денег?“ Я такой: „О чем ты говоришь?“ Он ответил: „Твой меч продается в интернете“. Так что мне пришлось пройти через всю эту историю с привлечением полиции, но мы вернули меч. Теперь он стоит на полке на самом видном месте», — поделился он.