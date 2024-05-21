Питер Джексон случайно помог актеру из «Хоббита» найти украденный меч, подаренный после съемок

Украденный меч звезды «Хоббита» Ричарда Армитиджа случайно нашелся, когда Питер Джексон увидел объявление о его продаже и спросил у актера, не нужны ли ему деньги. Об этом Армитидж рассказал в интервью Games Radar.
По словам актера, подарок со съемок был украден из камеры хранения. «Однажды Питер [Джексон] отозвал меня в сторону и сказал: „Тебе не хватает денег?“ Я такой: „О чем ты говоришь?“ Он ответил: „Твой меч продается в интернете“. Так что мне пришлось пройти через всю эту историю с привлечением полиции, но мы вернули меч. Теперь он стоит на полке на самом видном месте», — поделился он.
Ранее в интервью Total Film Армитидж называл меч Оркрист своей самой любимой вещью, доставшейся ему после работы над экранизацией Толкина. «Я просто не ожидал, что мне подарят оригинальный меч со съемок», — признался он.
В трилогии приквелов «Властелина Колец» актер исполнил роль Торина Дубощита, лидера компании гномов и наследника Королевства Под Горой.