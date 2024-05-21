Книжный магазин Primus Versus объявил распродажу в поддержку осиротевшего сына коллеги

«Коллега из „Медленных книг“ тяжело заболела, <…> уже собирали деньги на ее лечение. <…> Поддержка книжного сообщества была огромной — тогда благодаря вам мы собрали почти миллион рублей на лекарства, процедуры, восстановление и просто на человеческую жизнь. Казалось, что все наладилось, но за ремиссией и облегчением вновь последовали терапия и уныние. Накопленные деньги быстро таяли, и поэтому друзья решили провести еще одну книжную распродажу. Однако Лена умерла раньше», — рассказали в Primus Versus.