Книжный магазин Primus Versus объявил распродажу в поддержку осиротевшего сына коллеги

Книжный магазин Primus Versus в Москве объявил о благотворительной распродаже, которая пройдет 25 и 26 мая. В ней примут участие независимые издательства и не только.
Primus Versus попросил простых читателей принести в пункты приема (их список здесь) или на саму распродажу собственные прочитанные или ненужные книги. Никаких ограничений по году издания, содержанию и состоянию нет. Пожертвованные экземпляры уже выставляются в книжных магазинах и шоурумах издательств, их уберут с полок 22 мая.
На большой распродаже 22 и 26 мая книги будут продаваться по ценам от 50 до 500 рублей. На участие согласились издательства Ad Marginem, «Альпина», Garage, Individuum, Popcorn Books, «Белая ворона», ВШЭ и Европейского университета, «Лайвбук» и другие.
Собранные деньги с распродажи получит 15-летний сын бывшей сотрудницы книготорговой компании «Медленные книги» Елены Смирновой, которая умерла от онкологического заболевания. Изначально предполагалось, что средства с распродажи отправятся на ее лечение, но стало слишком поздно.
«Коллега из „Медленных книг“ тяжело заболела, <…> уже собирали деньги на ее лечение. <…> Поддержка книжного сообщества была огромной — тогда благодаря вам мы собрали почти миллион рублей на лекарства, процедуры, восстановление и просто на человеческую жизнь. Казалось, что все наладилось, но за ремиссией и облегчением вновь последовали терапия и уныние. Накопленные деньги быстро таяли, и поэтому друзья решили провести еще одну книжную распродажу. Однако Лена умерла раньше», — рассказали в Primus Versus.
Распродажа пройдет в книжном магазине Primus Versus по адресу Покровка, 27, строение 1.