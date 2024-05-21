Госдума разрешила продажу алкоголя на летних верандах

Сегодня в 17:17
Фото: Venus Major/Unsplash

Госдума приняла закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками на верандах и во двориках кафе, передает ТАСС. Новые правила заработают с 1 июня 2024 года.

По новому закону продавать спиртное можно только в «сезонных залах обслуживания посетителей». Такие сооружения должны примыкать к основному заведению или находиться на прилегающей территории. Получать новую лицензию для продажи алкоголя на верандах не потребуется.

Инициаторами проекта выступили депутаты от «Единой России». Он вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, в последнее время в Госдуму часто обращались рестораторы с вопросами относительно конфликтных ситуаций, связанных с запретом распивать алкоголь на верандах.

Критики законопроекта говорят, что новые правила могут ухудшить поведение посетителей кафе, однако Кравченко считает, что опыт субъектов России, где уже разрешена продажа алкоголя, например в Москве, показывает, что их переживания беспочвенны.

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