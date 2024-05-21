13-лений шахматист стал самым молодым гроссмейстером в России

13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федерацию шахмат России (ФШР).
На турнире в Шардже (ОАЭ) Землянский выполнил норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания. Он набрал пять очков в восьми турах, выиграв в том числе партии у представителей Индии и Словении.
«Уже по итогам восьми туров Землянский выполнил заключительную норму гроссмейстера и на ближайшем конгрессе FIDE станет обладателем наивысшего шахматного звания. <…> Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времен и народов», — сказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
В мере самым молодым гроссмейстером в истории является Абхиманью Мишра из США. Он получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней.