В Москве пропал дизайнер Гюльали Сабиров

Согласно посту Ватрушкиной, в ночь на 19 мая Сабиров уехал на такси в бар «Simach в Недальнем», где провел пару часов. Посетители говорят, что около 4 часов утра он разговаривал с какой‑то компанией в курилке на балконе, а в 5.51 его видели в курилке у входа.