В Москве пропал дизайнер Гюльали Сабиров, сотрудник издательского дома Independent Media. Об этом сообщила его подруга Лера Ватрушкина, его ориентировка также появилась на сайте проекта «ЛизаАлерт».
Связаться с мужчиной не получается уже в течение трех суток. Его близкие также написали заявление о пропаже в отделение полиции по Даниловскому району.
Его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Из дома дизайнер ушел в сером длинном плаще, синем пиджаке, белой футболке, синих штанах и черных ботинках с красной подошвой.
Согласно посту Ватрушкиной, в ночь на 19 мая Сабиров уехал на такси в бар «Simach в Недальнем», где провел пару часов. Посетители говорят, что около 4 часов утра он разговаривал с какой‑то компанией в курилке на балконе, а в 5.51 его видели в курилке у входа.
Позже дизайнер взял самокат на парковке на Моховой улице и доехал до Нового Арбата. В поддержке «Яндекс Go» Ватрушкиной подтвердили, что парень самостоятельно закончил поездку и прислал фотографию самоката.
Судя по данным Find My, Сабиров потерял на Воздвиженке наушники, но не заметил этого до окончания поездки, пишет Ватрушкина и предполагает, что он вернулся их искать.
Телефон дизайнера нашли на земле у дома 16, стр. 1, на Воздвиженке. Ватрушкина отмечает, что экран не был разбит, а устройство нашел продавец магазина SV на перекрестке Воздвиженки и Никитского бульвара.