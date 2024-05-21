Звезда «Бриджертонов» Никола Коклан сыграет мать, поехавшую в Сирию на поиски похищенной дочери

Ирландская актриса Никола Коклан, известная по сериалам «Бриджертоны» и «Девчонки из Дерри», снимется в триллере «Любовь и война». Об этом сообщил Deadline.
Коклан сыграет мать, которая отправляется в Сирию по поиски своей похищенной дочери. История из фильма будет основана на реальных событиях из жизни ирландки Сары О’Миры.
В сентябре 2011 года О’Мира поехала в Сирию, чтобы найти шестилетнюю дочь. Девочку увез к себе на родину ее отец, несмотря на продолжающуюся там гражданскую войну. Выяснилось, что самой сложной задачей для женщины станет не выживание на охваченной военным конфликтом земле. Гораздо труднее окажется найти способ перехитрить некогда горячо любимого экс-супруга.
Экранизацию истории О’Миры поставят по книге Луизы Монахан и Ивонн Кинселлы «Похищенная: Побег из Сирии». Режиссером картины станет Лиза Мулкахи. Она же напишет сценарий ленты вместе с Элизабет Гуч.
«Я очень рада слышать, что фантастически талантливая актриса из „Девчонок из Дерри“ и „Бриджертонов“ Никола Коклан с радостью взялась за мою роль и перенесет на большой экран историю об упорстве и разбитом сердце», — сказала Монахан.