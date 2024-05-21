Звезда «Бриджертонов» Никола Коклан сыграет мать, поехавшую в Сирию на поиски похищенной дочери

В сентябре 2011 года О’Мира поехала в Сирию, чтобы найти шестилетнюю дочь. Девочку увез к себе на родину ее отец, несмотря на продолжающуюся там гражданскую войну. Выяснилось, что самой сложной задачей для женщины станет не выживание на охваченной военным конфликтом земле. Гораздо труднее окажется найти способ перехитрить некогда горячо любимого экс-супруга.