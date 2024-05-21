Богатейшая женщина Австралии познакомилась с эффектом Стрейзанд после требования убрать ее портрет

Наибольший интерес в поисковике Райнхарт вызвала у жителей Австралии и Новой Зеландии, в тройку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Словения. Новости о портрете бизнесвумен посвятили американские газета New York Post и телеканал CNN, а также британский таблоид The Mirror. К ним присоединились Би-би-си (Великобритания), Hindustan Times (Индия) и South China Morning Post (Китай). Журнал Time в своем заголовке подчеркнул, что попытка скрыть портрет лишь привлекает больше внимания, как это бывает в случае с эффектом Стрейзанд (феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определенную информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкому распространению).