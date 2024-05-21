Богатейшая женщина Австралии познакомилась с эффектом Стрейзанд после требования убрать ее портрет

Портрет австралийской миллиардерши Джины Райнхарт показали на телеканалах CNN и Би-би-си, а также на вечерних шоу Стивена Колберта и Джимми Фэллона. Этого бы, вероятно, не случилось, если бы она не попросила убрать рисунок с выставки.
В середине мая появилась информация, что богатейшая женщина Австралии потребовала от Национальной галереи убрать ее портрет с грядущей выставки отмеченного наградами местного художника Винсента Наматжиры. Газета The Sydney Morning Herald предположила, что женщина могла воспринять ее изображение оскорбительным или нелестным.
После появления новостей Национальная галерея Австралии обратила внимание на «заметное увеличение» количества посетителей и внимания к ее соцсетям. Google Trends зафиксировал рост поисковых запросов по имени Райнхарт, хотя до шумихи ею почти не интересовались.
Наибольший интерес в поисковике Райнхарт вызвала у жителей Австралии и Новой Зеландии, в тройку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Словения. Новости о портрете бизнесвумен посвятили американские газета New York Post и телеканал CNN, а также британский таблоид The Mirror. К ним присоединились Би-би-си (Великобритания), Hindustan Times (Индия) и South China Morning Post (Китай). Журнал Time в своем заголовке подчеркнул, что попытка скрыть портрет лишь привлекает больше внимания, как это бывает в случае с эффектом Стрейзанд (феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определенную информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкому распространению).
«Хорошо. Хочу сказать, я не искусствовед, но я считаю, что на этом портрете художник действительно поймал то самое выражение лица [Райнхарт], когда она увидела свой портрет», — пошутил Стивен Колберт, после того как показал зрителям рисунок. А австралийский ведущий и комик Дэн Илич хочет выставить портрет Наматжиры на Таймс-сквер в Нью-Йорке — уже собрано 17 тыс. долларов из необходимых 30 тыс.
Тем временем на личном сайте Райнхарт висит портрет неназванного местного художника, «изображающий миссис Райнхарт в предпочитаемой ею обстановке». На нем женщина в красной шляпе смотрит вдаль на фоне цветочной поляны и гор.
Райнхарт владеет железорудной компанией Hancock Prospecting, которую унаследовала от своего отца. На 2020 год ее состояние оценивалось в 13,5 млрд долларов. В 2023-м Райнхарт отказалась от спонсорской поддержки Netball Australia на сумму 15 млн долларов, после того как нетболистка из числа коренных народов попросила, чтобы на ее форме не было логотипа Hancock Prospecting. Художник Наматжира тоже происходит из коренного населения Австралии.